Воспитатель из Ногинска вошла в топ-500 наставников России

Старший воспитатель Центра образования №10 Ирина Чамина стала финалистом Всероссийского конкурса «Знание. Наставники» и вошла в число 500 лучших наставников страны. О результате стало известно 12 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Чамина, старший воспитатель Центра образования №10 в Ногинске, стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Знание. Наставники». Ее подход к наставничеству вошел в топ-500 лучших в России.

Подготовка к конкурсу заняла несколько месяцев. Ирина Андреевна составила подробное портфолио, включив в него результаты работы, истории поддержки молодых педагогов и авторские практики, доказавшие свою эффективность. При отборе оценивали опыт, который помогает другим педагогам профессионально развиваться. Коллеги поздравили воспитателя с результатом.

Всероссийский проект «Знание. Наставники» проходит с апреля по декабрь 2026 года. Его организуют Российское общество «Знание» и министерство просвещения Российской Федерации при поддержке ФГБУ «Росдетцентр». Проект работает в единой логике с федеральным проектом «Педагоги и наставники», который входит в национальный проект «Молодежь и дети».

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