Старший воспитатель Видновской школы № 7 Виктория Юканова 16 ноября 2026 года провела мастер-класс на региональном семинаре-практикуме в Химках. Она показала возможности пособия «Интеллектуальные лабиринты», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Юканова, старший воспитатель дошкольного отделения «Открытие» Видновской школы № 7, представила Ленинский округ на семинаре-практикуме «Марафон педагогических достижений в системе дошкольного образования». Мероприятие прошло 16 ноября в Химках.

Педагог провела мастер-класс по использованию универсального пособия «Интеллектуальные лабиринты». Оно предназначено для комплексного развития моторики, мышления и социально-коммуникативных навыков дошкольников. Юканова представила теоретическую базу и наглядно продемонстрировала возможности пособия.

Разработка создана в соавторстве с коллегами из дошкольного отделения «Радуга» той же школы. В 2026 году методика получила высокую экспертную оценку на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья».

«Участие в таких мероприятиях позволяет педагогам демонстрировать собственные наработки, перенимать лучшие практики коллег и вносить вклад в развитие единого образовательного пространства Подмосковья. Уверена, что представленные методики найдут применение в дошкольных учреждениях округа», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

В пресс-службе добавили, что марафон способствует профессиональному росту педагогов и формированию единого образовательного пространства Подмосковья, обеспечивающего детям доступ к качественным современным методикам развития.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.