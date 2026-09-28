Воспитатель из Химок стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

Воспитатель детского сада № 23 в Химках Елена Спиридонова вошла в число 15 лауреатов первого заключительного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Их объявили 25 сентября в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Елена Спиридонова стала лауреатом по итогам первого тура заключительного этапа конкурса. Она провела просветительское мероприятие с родителями и педагогическое мероприятие с детьми.

Второй тур стартовал 26 сентября в Гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области. Лауреаты пройдут испытания «Блицтурнир» и «Профессиональная мастерская». Победителей и призеров объявят 1 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводят с 2010 года. Его цель — поддержать и поощрить талантливых работников дошкольного образования, а также распространить опыт лучших воспитателей страны. Организатор конкурса — министерство просвещения России, оператор — центр просветительских инициатив министерства просвещения РФ.

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