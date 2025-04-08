Воспитатель из Дзержинского участвует в конкурсе «Педагогический дебют»

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» — одно из самых ярких профессиональных состязаний сферы образования. Конкурс проводится с 2006 года, участие в нем принимают молодые педагоги со всей страны, и в этом году в нем участвет воспитатель из Дзержинского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Более 200 представителей сферы образования соревнуются в профессиональном мастерстве по номинациям: «Молодые учителя»; «Молодые классные руководители»; «Молодые педагоги-психологи»; «Молодые педагоги дополнительного образования»; «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»; «Молодые управленцы»; «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»; «Педагог-наставник».

Финальные мероприятия юбилейного XX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» пройдут с 6 по 11 апреля в Москве. Город Дзержинский на конкурсе представляет воспитатель МБОУ «Лицей № 6 „Парус“ Иванова Дарья Андреевна.

Кроме конкурсных испытаний запланированы круглые столы и встречи с участием представителей Государственной Думы ФС РФ, Министерства просвещения России, Общероссийского Профсоюза образования, также пройдут семинарские занятия, мастер-классы ведущих ученых и педагогов страны, обучение новым информационным технологиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.