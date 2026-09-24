Воспитатель из Дмитрова 37 лет работает в детском саду «Солнышко»

Воспитатель Жанна Долотова работает в дмитровском детском саду «Солнышко» с 1989 года. В детстве она сама ходила в этот сад, а теперь к ней приводят внуков ее первых воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жанна Долотова впервые пришла в «Солнышко» в 1975 году трехлетней девочкой. Тогда ее семья жила на Загорской улице. Отец работал начальником цеха на Дмитровском заводе фрезерных станков, мать — бригадиром на швейной фабрике «Юность», которой принадлежал детский сад.

Одно из первых воспоминаний Жанны Александровны — как отец приводил ее утром в почти пустую группу. Своих воспитателей, Ларису Сивакову и Татьяну Дулепину, она помнит до сих пор. Позднее они стали ее коллегами.

Жанна Долотова вернулась в «Солнышко» 22 августа 1989 года и начала работать няней — так тогда называли помощника воспитателя. Она заочно получила профессиональное образование и в 1995 году стала воспитателем. Учебу совмещала с работой, в том числе после замужества и рождения сына.

Первые 15 лет она работала с детьми ясельного возраста. Педагог рассказывает, что ей особенно радостно видеть, как малыши учатся самостоятельно есть, одеваться и играть вместе. Следуя примеру своих воспитателей, она рисует и лепит с детьми, узнает об их увлечениях и отвечает на вопросы.

«Самое важное в работе воспитателя — любовь к детям, их понимание и умение увидеть в каждом что-то талантливое, чтобы помочь ребенку и посоветовать родителям развивать его способности», — рассказала Жанна Долотова.

Сейчас к ней приводят внуков ее первых воспитанников. Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что это говорит о доверии семей к педагогу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.