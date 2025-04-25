В ходе регионального этапа воспитатель продемонстрировала свои профессиональные навыки в трех испытаниях: педагогическое занятие с детьми, просветительское мероприятие с родителями, разговор на профессиональные тематики.

Следующим этапом для Любови Арыванюк станет собеседование с Министром образования Московской области, которое определит, кто из лауреатов примет участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 2025». Об этом станет известно в начале октября.

Конкурс «Воспитатель года» проводится в три этапа: муниципальный, в котором участвуют педагоги на уровне города; региональный этап, где соревнуются воспитатели в рамках своих субъектов; федеральный этап, в котором участвуют сильнейшие педагоги со всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.