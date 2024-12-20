Воспитанники Центра культуры «Акрихин» победили в конкурсе «Дыхание зимы»

Детская фолк-студия «Радогость» из Центра культуры «Акрихин» стала лауреатом 1 степени на II Международном фестивале-конкурсе «Дыхание зимы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это еще одно подтверждение высокого уровня мастерства и таланта участников студии.

Заслуженную победу фолк-студия одержала под руководством Ирины Владимировны Третьяковой.

Ребята победили в номинации «Фольклорный вокал», представив на конкурсе композицию «На горе петухи поют!».

Конкурс проходил при поддержке Министерства Культуры РФ и Национального Творческого Объединения «Наследие» (г. Москва).

Жюри, состоящее из ведущих педагогов России, высоко оценило профессионализм наших ребят, удостоив их высокой награды.

В конкурсе приняли участие творческие коллективы со всей страны. Цель конкурса — выявить и поддержать наиболее талантливых и перспективных детей и молодежь. А также повысить уровень исполнительского мастерства участников через работу творческих лабораторий и мастер-классов ведущих педагогов России.

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