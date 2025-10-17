Воспитанники СШ «Олимп» Фрязина посетили Зубцовский детский дом в Тверской области

В рамках благотворительной деятельности Фонда «Николаши» состоялся визит воспитанников спортивной школы «Олимп» города Фрязино в Зубцовский детский дом Тверской области. В поездке приняли участие юные футболисты, недавно присоединившиеся к волонтерскому движению, а также тренерский состав, психолог команды и родители спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Фрязино.

Центральным событием визита стала товарищеская встреча по мини-футболу между командой гостей «Олимп» и местной командой «Атлетик», состоящей из воспитанников детского дома. Игра прошла в дружеской и спортивной атмосфере. Родители игроков «Олимпа» активно поддерживали обе команды, организовав для всех желающих мастер-класс по аквагриму.

После матча для делегации из Фрязино была проведена экскурсия по территории учреждения, которую лично возглавила руководитель детского дома Любовь Иванова. Во время прогулки спортсмены продолжили общение, устроив импровизированные соревнования на уличных спортивных снарядах.

Запланированная программа визита завершилась совместным чаепитием, к которому гости привезли угощения из Москвы. Однако, как выяснилось, протокольная часть мероприятия плавно перетекла в неформальное общение. Когда уже было объявлено об отъезде, выяснилось, что несколько воспитанников «Олимпа» отсутствуют. Как оказалось, их задержали новые друзья из команды «Атлетик», чтобы показать свои спортивные награды и кубки. Момент прощания затянулся, поскольку подростки, увлекшись беседой и совместными играми, не хотели расходиться.

Как отметили сотрудники Зубцовского детского дома, это был первый случай, когда к ним с визитом приехали волонтеры-сверстники. Воспитанники заранее волновались перед встречей. Со своей стороны, футболисты «Олимпа» также впервые участвовали в подобном мероприятии и испытывали схожие чувства. Тем ценнее оказался результат — контакт между детьми был установлен мгновенно, и общение с первых минут проходило легко и непринужденно.

«Безусловно, существовали определенные опасения эмоционального характера, связанные с восприятием непростой судьбы воспитанников. Однако на практике многие стереотипы были развеяны. Мы увидели открытых, контактных и замечательных детей. Стало очевидно, что им крайне важно живое, искреннее общение с новыми людьми, особенно со сверстниками. По итогам поездки, мы договорились с нашими ребятами о том, что пригласим команду „Атлетик“ с ответным визитом в Фрязино, чтобы продолжить нашу дружбу», — поделилась впечатлениями психолог СШ «Олимп» Ирина Человечкова.

Таким образом, благотворительная акция переросла в крепкие дружеские связи, что является наилучшим результатом подобных встреч. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и регулярном обмене визитами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.