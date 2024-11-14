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Воспитанники спортивной школы из Серпухова победили на семинаре-практикуме

10 ноября в Королеве состоялся уникальный семинар-практикум, посвященный общей физической подготовке с элементами боевого самбо, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в мероприятии приняли юноши 2008–2015 годов рождения, в числе которых были представители Городского округа Серпухов.

Особую гордость вызвало выступление спортсменов из спортивной школы «Русский медведь», которые продемонстрировали впечатляющие результаты на семинаре. Золотыми призерами стали Эмир Ахмедов, Никита Плотников и Константин Бочаров, достойно представившие свою школу. Серебряный призер Ян Джелаухян продемонстрировал высокий уровень подготовки. Бронзовыми призерами же стали Максим Павлов и Никита Михалков, показавшие настоящий спортивный дух.

Этот семинар стал ярким примером того, как спортивные мероприятия способствуют развитию физических и боевых навыков у молодежи, а также способствуют формированию силы воли и выносливости у будущих спортсменов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.