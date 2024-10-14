Воспитанники семейного центра «Зарайский» создали свои скульптуры

Воспитанники семейного центра «Зарайский» открыли для себя мир искусства, посетив дом-музей скульптора А. С. Голубкиной, расположенный в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль». В этом историческом месте, где когда-то жила талантливая художница, ребята окунулись в атмосферу патриархальных традиций, которые вдохновляли ее на создание шедевров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятие «Рождение скульптуры» прошло в увлекательной и интерактивной форме. Сотрудники музея рассказали детям о процессе создания скульптур, о том, как художники черпают вдохновение и преодолевают трудности. Ребята узнали о технике работы с полимерной глиной и о том, как каждое произведение искусства требует терпения и внимания к деталям.

Под руководством опытного музейного сотрудника воспитанники создали свои собственные анималистические скульптуры, вложив в них весь свой юный талант и безграничное воображение.

Этот день стал не только познавательным, но и эмоциональным событием, оставившим яркий след в сердцах детей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.