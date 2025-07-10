Средства ПВО за ночь уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ
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Российские средства ПВО ночью отразили атаку беспилотников противника. Были уничтожены 14 БПЛА, сообщает Минобороны.
Восемь беспилотников сбили над Черным морем. По два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом.
По одному беспилотнику ликвидировали над Курской и Пензенской областями.
Ранее Минобороны РФ подтвердило групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. ВС России использовали беспилотники и гиперзвуковые ракеты.