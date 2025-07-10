Нужно уметь говорить «нет»: как защищать себя от назойливых родственников

Если вы устали быть «удобным» для всех — особенно для родных — пора учиться говорить «нет», сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Если отказать коллеге или начальнику бывает не слишком сложно, то отказ близкому — задача со звездочкой. От близких людей, особенно пожилых, часто можно услышать „ты должен“ или „надо“. Чтобы близкие не злоупотребляли вашим расположением, необходимо строго придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы», — сказала Игонина.

Она посоветовала обозначить свои возможности и ограничения, например, что можете выделить на решение вопроса близких только определенное время и день или сообщите, что готовы помочь, но без ущерба своим планам.

«В некоторых ситуациях можно отказать в помощи, не объясняя причин. Извинения при отказе равносильны признанию вины, поэтому стоит сделать свое „нет“ четким. Воздержитесь от фраз „может позже“ или „посмотрим“. Умение отказывать помогает отстаивать свои границы и избегать вызывающих дискомфорт ситуаций. Это исключает переживания из-за сделанного „плохого поступка“, поддерживает душевное благополучие и укрепляет самооценку», — рассказала специалист.

Игонина отметила, что порой, помогая ради «приличия», мы жертвуем собственными задачами и потребностями, быстрее расходуя драгоценные время и силы. Но каждому известно, что именно ради сохранения возможности поддерживать других, важно заботиться о себе.

«В долгосрочной перспективе способность отказывать может даже улучшить отношения. Ведь уважение собственных личных границ, бережное отношение к своим ресурсам и честность показывают другим, что со своей стороны вы можете гарантировать им то же самое», — заключила специалист.