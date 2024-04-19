Воспитанники семейного центра «Доверие» в Щелкове помогли приюту для собак

Накануне ребята из семейного центра «Доверие» в деревне Алмазово Щелкова сделали доброе дело и посетили приют для хасок по приглашению благотворительного фонда «Шанс». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Заведующий службой постинтернатного сопровождения выпускников семейного центра «Доверие» Мария Ефремова поделилась итогами поездки.

«Мы реализуем проект «Большая помощь маленькому другу». В рамках проекта наши воспитанники-волонтеры убирались в вольерах, кормили питомцев, гладили их и проводили время в компании мохнатых друзей. Это был замечательный день, полный взаимной радости и удовлетворения от помощи животным. Ребята не только помогли приюту и его обитателям, но и сами получили массу положительных эмоций от общения с собаками. Вместе мы делаем мир ярче! Ведь настоящая дружба с животными может принести столько радости и тепла!» — сказала Ефремова.

В ведомстве отметили огромную значимость общения воспитанников семейных центров региона с животными, как фактора благотворного влияния на психологическое состояние ребят, особенно имеющими отклонения в развитии или ограничения возможностей по здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно реагировать на чувствительные темы по обращениям жителей.