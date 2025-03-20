Воспитанники Пушкинской художественной школы» провели учебную эвакуацию

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В «Пушкинской детской художественной школе» провели общеобластную тренировку по эвакуации в случае возможного пожара в учреждении, сообщили в пресс-службе округа.

Провести мероприятие помогли сотрудники ГУ МЧС ПСЧ-40 г. Пушкино. Руководство и преподаватели действовали по инструкции: подача сигнала «Тревога», тушение условного пожара, эвакуация обучающихся, посетителей и сотрудников, информирование служб, обследование и проверка помещений на наличие в них людей.

По оценкам специалистов, тренировка прошла положительно. Как отметили педагоги, пострадавших в ходе проведения мероприятия не зафиксировано. Осталось довести до автоматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.