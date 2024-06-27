Воспитанники подмосковного центра приняли участие в турнире по настольному теннису

По приглашению главы городского округа Лобня Анны Кротовой, воспитанники семейного центра «Лобненский» приняли участие в турнире по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Турнир проходил на городском спортивном стадионе «Москвич». Соперниками ребят из семейного центра стали представители молодежных организаций города и сотрудники городской администрации.

По итогам жеребьевки воспитаннику семейного центра «Лобненский» Матвею в соперники досталась Глава Лобни Анна Кротова. Ребята достойно прошли соревнования, показав свои навыки и умения.

«Наши ребята, увы, не смогли одержать победу в турнире, но им очень понравилось соревноваться со старшими по возрасту соперниками, Такие мероприятия не только способны привлечь детей к занятиям физкультурой и спортом, но и помогают им значительно повысить веру в себя и свои возможности», — комментирует руководитель семейного центра «Лобненский» Оксана Кудякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.