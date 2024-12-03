Воспитанники подмосковного центра приняли участие в мероприятии фонда

Дети из семей, состоящих на патронаже в участковой социальной службе семейного центра «Истринский», приняли участие в захватывающем профориентационном мероприятии в Мультимедиа Арт Музее, организованном фондом «Хранители детства». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Музей представляет собой уникальное пространство, где технологии и искусство гармонично сочетаются. Здесь можно увидеть разнообразные выставки, которые охватывают широкий спектр тем и форматов. Среди них — интерактивные инсталляции и видеоработы, которые позволяют погрузиться в мир искусства с головой.

Особенно интересным и познавательным стал мастер-класс по технике цианотипии, который провела фотограф Татьяна Островская. Дети узнали о том, как создавались первые фотографии, и попробовали свои силы в создании собственных снимков.

Также для детей была организована лекция, которая помогла им лучше понять и оценить искусство. Они узнали о том, как создаются произведения искусства, какие материалы используются и какие техники применяются.

Посещение музея не только расширило кругозор детей, но и помогло им лучше понять и ценить культуру своего народа. Они узнали о традициях и обычаях, которые отражены в произведениях искусства.

В целом, посещение Мультимедиа Арт Музея стало для детей незабываемым событием. Они получили новые знания, впечатления и навыки, которые обязательно пригодятся им в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.