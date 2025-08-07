Воспитанники подмосковного детдома посетили с экскурсией военный музей

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:49

Сотрудники организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения с отходами на территории Московской области «Экоразвитие-МО» организовали экскурсию для воспитанников Центра помощи семьи и детям «Гармония» в Центральный музей Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для ребят провели обзорную экскурсию по основным залам музея, где было представлено более 840 тыс. экспонатов, которые представляют историю армии Отечества от момента создания её первых регулярных частей до настоящего времени.

Экскурсоводы познакомили гостей с образцами военной техники и обмундирования, историей героических подвигов защитников Отечества, выдающимися личностями, участвовавших в военных действиях, показали модель боевого самолета и легендарный флаг Победы.

Уличная экспозиция музея стала не менее впечатляющей частью экскурсии. Ребята увидели военную технику — самолеты, вертолеты, катер и танки. Им подробно рассказали о технических характеристиках экспонатов, их назначении и истории создания.

Не обошлось посещение и без обеда настоящей солдатской кашей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.