Воспитанники музыкальной школы Красногорска завоевали награду на фестивале

сегодня в 18:55

В Красногорске ученики «Музыкальной лаборатории» стали лауреатами I степени в номинации «Вокальное искусство».Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Высокую оценку жюри конкурсанты получили за исполнение произведения «Живая музыка» Д. Тухманова, созданного на основе прелюдии до мажор из первого тома ХТК И. С. Баха.

Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» является муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей, имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и аккредитацию статуса «высшей категории».

За период своей образовательной деятельности школа стала чемпионом Федерации детских и юношеских хоров России, дипломантом всемирных благотворительных фестивалей, лауреатом международных и областных конкурсов и фестивалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.