Воспитанники клуба «Каникулы в Молодежке» побывали на сыроварне и в Доме вкусных историй

Для воспитанников детского летнего клуба «Каникулы в Молодежке» Рузского городского округа сотрудники Молодежного центра и вожатые подготовили массу интересных интерактивов: экскурсию по Истринской сыроварне Олега Сироты, программу «Щи да каша — пища наша» в Доме вкусных историй, а также творческий мастер-класс по росписи футболок, передает пресс-служба администрации городского округа.

Первый отряд стал участником интерактива в Доме вкусных историй. Ребятам рассказали об истории русской кухни, из чего, как и в чем готовили на Руси еду, а также провели игры и квест, в процессе которого ребята рубили капусту, носили коромысло и многое другое. После этого воспитанники приступили к изготовлению гурьевской каши и мороженого.

«Сегодня мы готовили гурьевскую кашу. Для этого нам понадобилась манка, топленое молоко, сахар, сливочное масло, яйца, соль, а также курага, клюква и грецкий орех. Все делали сами: выкладывали в формочки манку и курагу, замешивали, взбивали и украшали» — рассказал воспитанник первого отряда Миша Нечаев.

Ребятам из второго отряда вожатые и дизайнер Аревик Гулиян провели мастер-класс по росписи футболок. Роспись футболок - это увлекательное и полезное занятие, с помощью которого у детей появляется возможность добавить к обычной белой футболке что-то яркое, а также вернуть к жизни старые и вышедшие из моды предметы одежды. Чтобы расписать футболку акриловыми красками, необходимо правильно подобрать все необходимые для работы материалы и инструменты. Именно от этого будет зависеть привлекательный внешний вид готового предмета одежды. Вожатые и Аревик Вячеславовна подготовили специальные трафареты с изображениями, выдали ребятам футболки, краски, кисточки и губки.

Также воспитанники клуба «Каникулы в Молодежке» побывали на экскурсии в сыроварне Олега Сироты. Детям рассказали о процессе изготовления сыра, о том, как его хранят и как развивается предприятие. Экскурсия включала в себя демонстрацию и дегустацию готовой продукции и прогулку по ферме, где содержат коз, коров, телят, индюков, кур, уток, гусей и кроликов. Ребята смогли погладить некоторых из них.

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