Воспитанникам центра «Зарайский» провели игровую программу «Труд освещает путь»

Ребятам рассказали историю праздника День труда, о том, что этот праздник известен в 140 странах мира и на всех континентах под разными названиями, что этот праздник олицетворяет обновление жизни и уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие, как семьи, так и государства.

Воспитанники и дети службы сопровождения в игровой форме начали подготовку к осознанному и самостоятельному выбору будущих профессий: обобщили уже имеющиеся знания и представления об огромном и многообразном мире профессий; расширили представление о личностных качествах, необходимых для освоения желаемой профессии; развивали коммуникативные способности и позитивную мотивацию при работе в коллективе, а также уважительное отношение к людям разных профессий. Ребята разгадывали загадки о весне и труде, о деревьях и весенних цветах. Вспоминали пословицы, поговорки и стихотворения весенней тематики.

В завершение программы ребятам был показан обучающий тематический мультфильм и сделаны выводы о том, что каждая профессия нужна и важна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.