Воспитанникам спортивных секций Домодедова напомнили о правилах безопасности

В рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. о. Домодедово провели работу с молодыми участниками дорожного движения, которые вечернее время проводят в спортивных секциях. Одно из таких мероприятий состоялось в местном спорткомплексе. Главными слушателями встречи стали школьники-спортсмены, для которых сотрудники Госавтоинспекции провели «минутки безопасности».

Ребята повторили правила безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, узнали, как правильно строить свой маршрут на секцию и обратно, на что требуется обратить внимание при переходе проезжей части, и как световозвращатели помогают пешеходам быть заметными в темное время суток.

Тренер по карате Александр Брагин выступил в поддержку этой инициативы и призвал спортсменов соблюдать правила дорожного движения. По окончании лекции дети получили световозвращающие аксессуары и памятки по их использованию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.