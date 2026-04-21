Воскресенский колледж провел день открытых дверей 18 апреля

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» прошел 18 апреля в Воскресенском колледже. Мероприятие объединило сотни школьников и их родителей, которые познакомились со специальностями и условиями обучения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия преподаватели специальных дисциплин совместно с амбассадорами «Профессионалитета» организовали для гостей серию практических мастер-классов. Будущим абитуриентам представили направления «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.