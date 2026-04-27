Воскресенск провел Всероссийский субботник 25 апреля

сегодня в 18:32

Всероссийский субботник прошел 25 апреля в городском округе Воскресенск, на уборку вышли около 1500 человек. Жители, сотрудники предприятий и представители организаций привели в порядок парки, скверы и дворы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К масштабной уборке присоединились представители администрации, работники бюджетной сферы, сотрудники местных предприятий, общественных организаций, волонтеры и неравнодушные жители. Участники субботника навели порядок в общественных пространствах, очистили территории от мусора и прошлогодней листвы, привели в порядок дворовые зоны, парки и скверы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.