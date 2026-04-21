Воскресенск принял авиакосмический кубок и завоевал серебро

Юбилейный Авиационно-космический кубок имени Сергея Богдана прошел в Воскресенске с 17 по 19 апреля. В турнире участвовали 12 команд из разных регионов России, а хозяева льда стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятый, юбилейный Авиационно-космический кубок имени Героя Российской Федерации, заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана прошел на арене «Химика» в Воскресенске. Турнир объединил представителей авиационно-космической отрасли и любителей хоккея. На лед вышли 12 команд из Москвы, Подмосковья, Липецка, Калининграда и других городов, в том числе «Энергия», «Авиаторы», «Роскосмос», «Яковлев» и «Балтиец».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.