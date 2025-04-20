Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю метеонаблюдений
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Воскресенье в российской столице стало самым теплым 20 апреля за все историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что к полудню воздух в мегаполисе прогрелся до плюс 24,4 градусов, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1995 года.
Кроме того, в воскресенье температурные рекорды побили Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань, добавил синоптик.
Ранее россиянам рассказали, сколько продержится летнее тепло. Так, суточные температурные рекорды наблюдались в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах ЦФО.