Восемь водных объектов расчистят в Люберцах в 2025 году

В 2025 году в городском округе Люберцы проведут санитарную расчистку восьми водоемов. Работы по расчистке будут проводить с помощью специализированной техники — экскаваторы-амфибии извлекут со дна топляк, тину, бытовой мусор, а рабочие выполнят окос берегов, уборку сухостоя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы видим запрос люберчан на очистку водных объектов округа, поэтому продолжаем реализацию большой программы. В 2024 году при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева завершены работы по расчистке реки Македонки в пределах Малаховского озера. За счет средств местного бюджета выполнили санитарную расчистку (без извлечения донных отложений) 12 водоемов», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в рамках поддерживающих процедур специалисты уже начали приводить в порядок после зимы Большой Красковский карьер, участок реки Пехорки.

«В текущем году расчистим еще 8 водных объектов: Верхний пруд в Дзержинском, Баулинский пруд в Островцах, Островецкое озеро, озеро Токаревское, Директорский пруд, оставшуюся часть Токаревского пруда по ул. Старая, р. Быковка, продолжим очистку р. Пехорка. Важно, что адресный перечень полностью сформирован на основании ваших заявок, уважаемые жители, — благодарю за неравнодушие и заботу об экологии Люберец!»— подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.