Восемь водителей оштрафованы за незаконную перевозку отходов в Истре

В Истринском округе специалисты министерства экологии Московской области привлекли к ответственности восемь водителей за незаконную транспортировку строительных отходов и грунта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства экологии Московской области вынесли восемь постановлений о назначении административных штрафов по фактам незаконной перевозки строительных отходов и грунта в Истринском округе. Протоколы об административных правонарушениях поступили в министерство из отдела МВД России «Истринский».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что во время рейдов полицейские задержали восемь водителей, перевозивших отходы без разрешительных документов. Шесть автомобилей остановили в селе Павловская Слобода, еще два — рядом с деревней Борзые. Водители не смогли предъявить лицензии, паспорта отходов и электронные талоны, необходимые при транспортировке строительного мусора.

По итогам рассмотрения протоколов все нарушители были оштрафованы. Ранее в ходе совместного рейда в Истре с участием сотрудников министерства экологии, министерства чистоты, главного управления региональной безопасности и полиции проверили 32 большегрузных автомобиля. Четыре перевозчика, перевозивших мусор незаконно, также были оштрафованы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.