Восемь социальных объектов отремонтируют в Химках в следующем году

В городском округе Химки реконструируют восемь соцобъектов — три школы, детский сад, дом детского творчества, воспитательно-образовательный комплекс, дворец культуры и роддом. Ход ремонта обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В Доме детского творчества в Новых Химках специалисты приступили к чистовой отделке и параллельно обустраивают инженерные сети — водоснабжение и отопление. Общая готовность объекта — 72%.

В детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте идёт монтаж инженерных систем. Строители проводят отопление и канализацию, обустраивают вентиляцию и выполняют электромонтажные работы. Прилегающую территорию также готовят к благоустройству. Здание готово на 65%. Работы планируют завершить в 2025 году.

В Старых Химках ведут ремонт здания дошкольного отделения лицея № 7. Строительные бригады проводят демонтаж. Свои двери школа откроет 1 сентября 2025 года.

В этом году бригады приступили к капитальному ремонту старейшей школы города — № 8. В ходе работ специалисты благоустроят прилегающую территорию, завезут новую мебель и современное оборудование. Рабочие сохранят исторический фасад школы, который выполнен в стиле ионического ордера. Объект также планируют сдать к 1 сентября следующего года.

В следующем году отреставрируют ещё один корпус гимназии № 23. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы.

В Новогорске возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест. На данный момент проведена конкурсная процедура, подписан договор с подрядчиком, стартовали проектно-изыскательские работы. Планируемый срок сдачи объекта — январь 2026 года.

Во Дворце культуры «Родина» тоже стартовал капитальный ремонт. Это первые масштабные работы с открытия. Специалисты отремонтируют внутренние помещения и крышу, установят новые окна и двери, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, разместят новую мебель и оборудование. Новый облик приобретёт фасад здания, входная группа и прилегающая территория. Будет сохранен уникальный стиль учреждения, который дополнит современное оснащение. Главное досуговое место Химок откроет двери в конце следующего года.

Продолжается капитальный ремонт родильного дома на Ленинском проспекте. В здании оборудуют палаты по последним требованиям для совместного пребывания матери и ребёнка с индивидуальными санузлами и душевыми. После завершения ремонта медучреждение станет современным акушерским стационаром.

Отметим, что всего в Подмосковье до конца года планируется завершить строительство 23 объектов, включая 10 в сфере образования, восемь в здравоохранении, три в спорте и два в культуре. В этом году в регионе уже открылись 115 объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.