Восемь групп ищут медведя в Кемерове и окрестностях с помощью дронов

В Кемерове после сообщений о медведе начали поиски с беспилотниками и тепловизорами, передает vse42.ru .

В областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства сообщили, что медведя в черте Кемерова пока не нашли.

«Сегодня патрулирование окрестностей проводят уже 8 мобильных групп в составе которых сотрудники полиции, ГО и ЧС, наши инспекторы, используют 2 квадрокоптера с тепловизорамии высоко проходимую технику», — сказали в министерстве.

Запуск дронов сняли на видео. Территорию продолжат осматривать, пока не подтвердят отсутствие угрозы. Ведомство также опровергло сообщения очевидцев о том, что вечером в воскресенье медведь якобы вновь появился на бульваре Строителей.

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