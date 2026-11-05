Воропаева и Селезнев посетили школу собак-проводников в Балашихе

Заместитель председателя Госдумы Мария Воропаева и большая команда ЛДПР в Подмосковье во главе с координатором Московского областного отделения партии Валерием Селезневым посетили российскую школу подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе, сообщает пресс-служба общества.

Школа работает с 1960 года. За это время здесь подготовили более 4 800 собак-проводников. За каждой подготовленной парой «человек — собака» стоит возможность для незрячего человека стать самостоятельнее и увереннее в повседневной жизни.

Сегодня учреждение столкнулось с серьезной проблемой. В очереди на получение собаки-проводника находятся 239 человек, но школа сможет передать не более 59 собак. При этом федеральная субсидия на реабилитацию инвалидов по зрению и подготовку собак-проводников сократилась на 18,1% по сравнению с прошлым годом.

«За каждой собакой-проводником — человек, которому она помогает быть самостоятельнее, свободнее и увереннее в жизни. Поэтому сокращение финансирования такой работы напрямую бьет по людям, которые ждут помощи. У школы есть возможности готовить 70–75 собак в год, но без достаточных средств реализовать этот потенциал невозможно. Нельзя допустить, чтобы люди месяцами ждали своего помощника только потому, что на его подготовку не хватает денег», — заявил Валерий Селезнев.

По оценке специалистов, существующие мощности школы позволяют увеличить число подготовленных собак до 70–75 в год. Для этого необходимо обеспечить полноценное финансирование ее текущей работы.

«Наша партийная фракция намерена внести ко второму чтению федерального бюджета поправки в госпрограмму „Доступная среда“, чтобы предусмотреть дополнительную поддержку подготовки собак-проводников. Важно не просто обозначить проблему, а добиться того, чтобы школа могла работать в полную силу, а люди с нарушениями зрения своевременно получали своих помощников», — подчеркнула Мария Воропаева.

В рамках визита партийцы подарили школе двух четырехмесячных щенков немецкой овчарки. Им предстоит пройти социализацию и профессиональную подготовку, прежде чем они смогут стать помощниками незрячих людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.