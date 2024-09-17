Воробьев: жители Рузского городского округа ждут новые объекты благоустройства
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители Рузского городского округа ждут обновленные объекты благоустройства. Глава региона отметил, что жители округа много времени проводят на природе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко. Он поинтересовался, как проходит благоустройство территорий.
«Жители всегда очень ждут обновленные объекты благоустройства. Родители с детьми, старшее поколение проводят много времени на свежем воздухе, тем более что у вас прекрасная природа. Расскажите, как обстоят дела с благоустройством территории?» — спросил Воробьев у Пархоменко.
Глава городского округа рассказал, что за пять лет в порядок привели парк «Лукоморье» в Рузе и сквер «Аллея Славы» в Тучково. В 2025 году благоустроят сквер на улице Социалистической. Также за пять лет благоустроили 65 площадок и 82 двора.
«Прекрасно реализуется и требует продолжения программа по обустройству народных троп. Многое жители подсказывают сами, где они нужны. Ну и самый знаковый объект, который мы благоустроили — „Аллея Славы“ в Тучкове», — рассказал Пархоменко.
Губернатор напомнил, что у жителей особенно пользуется популярностью формат «выездных администраций», который часто используется властями Рузского городского округа.
«Прошу вас и впредь использовать формат „выездных администраций“, уделять внимание людям, давать ясность и отвечать на все волнующие вопросы», — заключил Воробьев.