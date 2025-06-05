Воробьев: жители Подмосковья подали 591 заявку на конкурс «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья за сутки подали 591 заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Конкурс является одним из самых популярных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2025 году его сделали частью нацпроекта «Семья». Запуск второго сезона конкурса одобрил президент РФ Владимир Путин. За первые сутки заявки на участие в проекте подали более 13 тыс. человек. Участвовать желают жители и российских регионов, и зарубежья. Из Подмосковья поступила 591 заявка.

«Победителей ждут сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, а финалистов — семейные путешествия. Для самых активных — подарки от партнеров», — напомнил Воробьев в своем Telegram-канале.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужна команда из четырех и более человек из трех поколений. В ней обязательно должен быть ребенок от 5 до 17 лет.

Участникам нужно зарегистрироваться и заполнить анкеты. Тогда они получат первые задания. Подробности представлены на сайте этосемейное.рф.

Губернатор пожелал участникам удачи. Он надеется, что конкурс подарит семьям радость совместного творчества и создаст новые теплые воспоминания.