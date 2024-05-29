Воробьев: жители голосуют за свой любимый город

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в ЦУРе жители голосуют за изменения в своем любимом городе.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там, парк, сквер или какое-то другое важное изменение», — сказал Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По словам губернатора, многое было сделано за четыре года.

Воробьев отметил, что программа благоустройства является сбалансированной и крайне важна, потому что там предусмотрены очень значительные ресурсы.

По его словам, в рамках национальной программы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.