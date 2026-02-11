Воробьев: задача, чтобы в 2028 году электростанция в Кашире заработала

В сентябре 2021 года началась масштабная модернизация возведенной в 1922-м Каширской ГРЭС. Стоит задача, чтобы в 2028 году станция заработала, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Когда Каширскую ГРЭС построили в 1922 году, она была второй по размеру в Европе. Через практически 100 лет, в сентябре 2021 года, благодаря президентской программе, началась ее крупная модернизация.

Здесь заработают три новых энергоблока. Два по 450 МВт собираются возвести к 2028 году. Еще один на 480 МВт — в 2030 году.

Станция будет вырабатывать треть объема электричества Московской области. Также появятся около 500 рабочих мест. Губернатор региона посетил объект и проверил ход работ.

В начале XX века Каширская ГРЭС поспособствовала прорыву, индустриализации крупного московского региона. Технологии поменялись. Ежегодно бьются пики по потреблению электричества. Энергия нужна цифровой экономике и новым предприятиям, отметил Воробьев.

Нет регионов, у которых отсутствует и крупный запрос по Центрам обработки данных (ЦОДам). На это тоже нужно электричество, отметил Воробьев.

Приятно, что проект модернизации проводится в Московской области, добавил он. Будет произведен огромный объем электричества. Это обеспечит Московский регион и предприятия, которые развиваются, планируют строительство в дальнейшие годы, дополнительными гарантиями.

«Этот проект мы поддерживали с самого первого дня. Его особенность в том, что над ним полностью работают наши российские инженеры, конструкторы, строители. Задача — чтобы в 2028 году станция заработала. Это первый этап. А далее будет продолжение», — добавил Воробьев.

Про оборудование и ход работ

Ключевое оборудование для новой станции, среди которого генераторы, турбины и трансформаторы, изготовлено в России. 200-тонные газовые турбины нового поколения производят в Санкт-Петербурге на предприятии АО «Силовые машины». В прошлом подобное оборудование приобретали за границей.

Директор обособленного подразделения Кашира ООО «Энергосеть» Сергей Герасимов рассказал, что на площадке задействованы около полутора тыс. сотрудников, среди которых и инженерно-технологический персонал. Работы проводят круглосуточно, в две смены. Завершена фаза общестроительных работ. Проводится монтаж ключевого технологического оборудования — не только тепломеханического, но и электротехнического.

На строительных площадках есть две газовые турбины. Их мощность составляет 160 МВт. Там находится паровая турбина, которая впервые полностью изготовлена в РФ, отметил Герасимов.

Смонтировано около 80% основного оборудования газотурбины №1. Начали устанавливать газовую турбину №2 и паровую, отметил директор обособленного подразделения Кашира ООО «Энергосеть».

Производится монтаж современного электрораспределительного оборудования высокого напряжения — КРУЭ 220. Возводятся вспомогательные объекты и инженерная инфраструктура. Устанавливаются системы охлаждения, строится административное здание. Также прокладывают водопроводы и технологические коммуникации.

Генеральный директор Каширской ГРЭС Дмитрий Ворожеев заявил, что в прошлом управляемый им объект был первой по мощности станцией в государстве. Эта традиция продолжается. Каширская ГРЭС первой в РФ возводит парогазовую установку на основе газовых турбин большой мощности, созданных полностью в России.

«Наша электростанция очень важна для потребителей не только Московского региона, но и для всей энергосистемы России», — отметил Ворожеев.

Каширская ГРЭС так же, как Шатурская, Загорская, ТЭЦ-27 и ТЭЦ-22, будет одной из пяти самых масштабных в Московской области.

Генеральный директор ООО «Интер РАО-Инжиниринг» Игорь Опалин заявил, что было принято решение о возведении третьего энергоблока Каширской ГРЭС. Он также будет функционировать полностью на российском оборудовании.

Две газовые турбины создадут в Санкт-Петербурге, котлы-утилизаторы — в Барнауле, паровую — в Екатеринбурге. Генеративное оборудование изготовят в Новосибирске. Проект собираются начать в ближайшее время, добавил Опалин.

Энергокомплекс региона

Энергокомплекс Московской области включает 30 станций и ТЭЦ суммарной мощностью более 5,5 ГВт, 565 подстанций (более 58 тыс. MBA), 184 тыс. километров сетей. Регион находится на втором месте в РФ по потреблению электричества. За два года оно увеличилось на 8%.

Для увеличения надежности в Московской области воплощают в жизнь крупную программу при участии «Россетей» и «Мособлэнерго». В 2025 году отремонтировали и возвели около двух с половиной тыс. километров линий электропередачи, почти 1,2 тыс. трансформаторных подстанций. Также заменили около одной тыс. опор более чем в 100 населенных пунктах. До 2031 года собираются возвести и обновить 1,5 тыс. километров линий (среди которых 785 км новых) и 131 питающий центр.

В 2028 собираются запустить новый блок мощностью 840 МВт на Загорской ГАЭС.

