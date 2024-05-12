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Воробьев выразил соболезнования родным погибших при теракте в Белгороде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным погибших в результате трагедии в Белгороде. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим», - сообщил Воробьев.

Он отметил, что обстрел жилого района в Белгороде - это трагедия для всех и жестокий теракт.

Московская область готова оказать всю необходимую помощь в этот трудный момент, добавил губернатор.