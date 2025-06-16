Воробьев: выполнение всех муниципальных и госконтрактов летом крайне важно

Летом нет времени отдыхать и отвлекаться от выполнения муниципальных и госконтрактов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что летние месяцы никому из нас не позволяют сколько-нибудь отвлекаться от тех дорожных карт — или, попросту говоря, муниципальных и государственных контрактов и показателей, которые крайне важны», — подчеркнул глава региона на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также отметил, что право на отдых и отпуск никто не отменяет, ведь это нужно для каждого человека и семьи.

«Система здравоохранения и система образования летом все-таки испытывают меньшую нагрузку, а значит — большее количество мероприятий. Каждый, кто отвечает и за социальные направления, и за стройку, должен понимать: время здесь терять не имеем права», — подытожил Воробьев.