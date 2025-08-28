Воробьев встретился с участниками IX Всероссийского форума волонтеров-медиков

В Солнечногорске стартовал масштабный форум волонтеров-медиков. Мероприятие, собравшее участников из 89 регионов страны, проводится на базе Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками IX Всероссийского форума и поблагодарил их за выбор такой важной профессии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

IX Всероссийский форум проходит с 25 по 29 августа. Активисты движения, эксперты медицинского образования и представители общественных организаций обмениваются опытом и обсуждают современные тенденции в сфере медицинского добровольчества.

В профессиональный праздник военных медиков глава Московской области Андрей Воробьев совместно с Героем России Людмилой Болилой навестили добровольцев медицинской сферы. Болилая стала первой женщиной, удостоенной высшей государственной награды «Золотая звезда» за проявленный героизм в ходе специальной военной операции. Руководитель региона и обладательница звания Героя России выразили признательность медикам-волонтерам за их альтруизм и неравнодушие к судьбам людей.

«Я еще раз хочу в лице Людмилы Вячеславовны сказать спасибо всем нашим военным медикам за труд, который они делают — очень сложный, очень рискованный, очень ответственный. А вам, ребята, выражаю слова благодарности за то, что выбрали очень непростую профессию — медицину. И кроме этого служения, вы еще посвящаете себя добрым делам. Мне очень приятно, что у нас в Подмосковье проходит такой слет. Хочу сказать, что мы вами гордимся. И в ковид, и сейчас, и, я уверен, в будущем будем опираться на таких неравнодушных, пассионарных, патриотически настроенных людей. Мы одна дружная команда», — сказал Воробьев.

Болилая также присоединилась к поздравлениям губернатора. Участникам форума она пожелала здоровья и мирного неба над головой.

«Хочу пожелать всем здоровья и мирного неба над головой. Собравшимся здесь выражаю огромную благодарность за то, что вы делаете — я хорошо знаю, какую помощь вы оказываете военным. Низкий вам поклон. Пусть все у вас будет хорошо», — сказала Герой России.

О движении

В Московской области активно развивается региональное отделение движения «Волонтеры-медики», объединяющее около 12 тысяч участников. Созданное в октябре 2018 года на базе областного медицинского колледжа, отделение в настоящее время представлено более чем 20 штабами в различных муниципалитетах региона.

Участниками добровольческого движения стали не только студенты медицинских колледжей и вузов, но также школьники и представители старшего поколения. Стоит отметить, что «Волонтеры-медики» являются одним из крупнейших волонтерских объединений в стране, насчитывая более 185 тысяч участников по всей России. Ежегодно их помощь получают примерно 4 миллиона граждан.

В Подмосковье медицинские волонтеры превратились в неотъемлемую часть системы здравоохранения. Благодаря их деятельности жители региона стали больше внимания уделять своему здоровью и получили доступ к информации о различных заболеваниях. Кроме того, волонтеры способствуют популяризации донорства.

Деятельность медиков-добровольцев включает не только сопровождение массовых мероприятий, но и проведение бесед профориентационного характера с учащимися школ. Особенно значимой оказалась роль волонтеров во время пандемии COVID-19. Свыше 2500 добровольцев оказывали помощь пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, доставляя им все необходимое: лекарства, продукты питания и больничные листы.

«Московское областное отделение волонтёров-медиков — одно из сильнейших в нашей стране, в нем порядка 12 тысяч добровольцев, которые ежедневно и системно оказывают помощь гражданам Московской области. Для меня, как для жительницы Подмосковья, безмерно важно и ценно, что ребята вносят большой вклад в развитие движения при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева», — сказала председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Помощь волонтеров на СВО

С начала специальной военной операции медицинские волонтеры активно участвуют в разных гуманитарных инициативах. Они поддерживают военнослужащих и их близких, а также занимаются производством необходимых предметов для фронта, способствуя приближению победы. Медики-добровольцы не остались в стороне от происходящих событий, с первого дня включившись в работу по оказанию помощи защитникам отечества.

«Семь лет назад к движению „Волонтеры-медики“ от Подмосковья присоединились 5 единомышленников, а сейчас нас уже 11 945 человек. Мы работаем по разным направлениям, но в последнее время наиболее активно занимаемся помощью участникам СВО и их семьям. Встречали детей из приграничных территорий и из Донбасса, которые приезжали в Подмосковье, чтобы пережить непростую ситуацию у себя дома. Наши волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов, готовят окопные свечи, делают антидроновые покрывала. Те, кто является уже без пяти минут выпускниками медицинских колледжей, ездят в госпитали и оказывают помощь лечебному персоналу — например, обрабатывают раны. Они также обеспечивают досуг бойцов — вместе с ними совершают прогулки, поют песни под гитару, читают книги, проводят разные игры. Мне хочется сказать большое спасибо за поддержку, которую оказывает нашим добровольцам Правительство Московской области в лице губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, Министерства информации и молодежной политики, Министерства здравоохранения. Любой запрос, который возникает, становится услышанным, нам предоставляют все необходимое. Мы всегда рядом», — рассказала региональный координатор волонтёров-медиков Московской области Наталья Костяева.