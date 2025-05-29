Предварительное голосование провели с марта по май, победа в нем дает возможность кандидатам принимать участие в муниципальных выборах, которые пройдут 14 сентября. В этот день будут формироваться советы депутатов в восьми округах Подмосковья — Балашихе, Подольске, Шатуре, Электростали, Лыткарине, Молодежном, Фрязине, Дмитровском. А еще проведут довыборы в Луховицах.

«Знаю, что конкуренция была высокой — почти четыре кандидата на место. Особое доверие получили участники специальной военной операции — те, кто показал не словом, а делом, что такое смелость и надежность. Поздравляю с уверенной победой Дениса Анищенко, Романа Брысина, Виктора Веретинникова, Евгения Гадаева, Владимира Гаскова, Сергея Горшенева, Илью Гришаева, Игоря Какушкина, Василия Карпова, Ивана Клещерева, Дмитрия Князева, Романа Кукушкина, Ивана Мамонова, Леонида Любимцева, Игоря Науменкова, Павла Папулова и Андрея Романова. У каждого есть опыт военной службы, работы в силовых структурах, МВД, МЧС, а также в бизнесе или образовании. Они хорошо знают проблемы муниципалитетов, городов и микрорайонов, что важно для депутатов местного уровня», — отметил губернатор.

Среди победителей — 17 участников СВО и вдова героя, погибшего на фронте. С ними пообщался губернатор. На встрече еще были председатель Мособлдумы и секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, руководитель подмосковного филиала госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, глава Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

«Решение, которое вы приняли, мы с удовольствием поддержали. Вы прошли предварительное голосование, победили накануне выборов в муниципальные органы власти. Как никто, вы имеете право разговаривать и с нашими ребятами, которые возвращаются с передовой, и с теми, кто там сейчас находится, и с членами их семей. В жизни всегда есть необходимость подхода к какой-либо проблеме: на фронте — одна, в гражданской жизни — другая. Все имеет специфику, и мы, как одна команда, должны друг друга дополнять», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Большой опыт

У каждого из победителей предварительного голосования ЕР за плечами есть большой опыт — служба в ВС, МВД, МЧС или иных структурах. Они героически проявили себя в зоне спецоперации, имеют госнаграды. Всех объединяет желание продолжать служить Родине, приносить пользу обществу.

«Вы вернулись из зоны СВО и изъявили желание опять участвовать в очень непростой работе, которая касается муниципального уровня. На мой взгляд, самая сложная работа — конечно, на земле. Потому что приходится очень много общаться с людьми, слышать самые разные проблемы, думать, как их решать. А для этого нужны ресурсы, коммуникация, навыки», — добавил губернатор.

Он пояснил, что власти исходят из того, что у каждого из победителей есть четкое понимание, куда идти, и огромное желание работать.

Иван Мамонов рассказал глав Подмосковья, что он непрофессиональный военный. До спецоперации мужчина был специалистом по работе c молодежью и худруком коллектива. На фронт ушел с должности заместителя гендиректора по безопасности в крупном фармакологическом холдинге.

«Я — родовой казак, с 2014 года состою в Совете казаков и воинов России и зарубежья. В 2022-м, когда началась СВО, понял, кому как не нам нужно включиться. Я пошел добровольцем в ряды тогда еще отдельного мотострелкового батальона ветеранов-морпехов, взял с собой ребят, которых воспитывал 10 лет, когда был специалистом по работе с молодежью», — поделился Мамонов.

По его словам, позднее военный возглавил подразделение БПЛА, где начинал с пяти человек, а сейчас работает рота из 120 бойцов. Он уточнил, что этот позитивный опыт решили масштабировать.

Воспитание молодежи

Герой России, командир мотострелковой дивизии Иван Клещерев на сегодняшний день находится в отпуске. Он планирует завершить военную службу.

«Считаю, что свой долг перед нашей Родиной выполнил, хочу продолжить служить государству и моему городу Балашиха на „гражданке“. Я веду активную социальную работу, с коллегами проводим в разных учреждениях беседы, посвященные 80-летию Победы. Стараемся поднимать патриотизм у подрастающего поколения — воспитание молодежи является одним из аспектов нашего будущего», — сказал мужчина.

Он отметил, что его целью еще является донесение всех требований, просьб горожан, чтобы они были исполнены.

Денис Анищенко в зоне спецоперации получил серьезное ранение. Он был награжден орденом Мужества. Сейчас мужчина активно работает с подрастающим поколением — руководит молодежным казачьим клубом «Атаман». Также военный возглавляет отделение Ассоциации ветеранов СВО Наро-Фоминского округа и ЗАТО Молодежный.

Он рассказал, что в СВО участвовал с самого начала. В декабре 2022 года был ранен и проходил долгую реабилитацию, после чего захотел вернуться в строй. Полгода прослужил на протезе, но не в зоне спецоперации.

Уволился и сейчас работаю с молодежью. Мы, открыли два военно-патриотических клуба, клуб казачьей культуры, собираем гуманитарную помощь и отправляем ее в зону СВО, работаем с семьями военнослужащих по запросам. Я очень хочу вывести военно-патриотическое воспитание в нашем округе на абсолютно новый уровень. Уверен, что это получится», — добавил Анищенко.

Работа для участников СВО

Игорь Какушкин служил в штурмовых подразделениях, тоже был серьезно ранен — сейчас вынужден передвигаться на коляске. Имеет орден Мужества, медаль «За Отвагу». Во Фрязине герой возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Кроме того, прошел дистанционный курс президентской кадровой программы «Время героев», поступил в магистратуру РАНХиГС.

«Вернуться к нормальной жизни очень помогли близкие. У меня двое маленьких деток, жена, родители — все они поддерживали и в госпиталях, и во время реабилитации. Хочу показать ребятам, что, несмотря на тяжесть ранения, нужно дальше стремиться активно жить, развиваться, добиваться новых успехов, — отметил Какушкин. — У меня есть идея — создать региональный ресурс, это может быть сайт либо доступное, понятное, простое в использовании мобильное приложение, куда мог бы зайти любой боец и найти подходящую работу. Сейчас это очень важно для ребят, они возвращаются и не всегда понимают, чем могут заняться, особенно, если у них тяжелые ранения. Также хочу предложить создать нечто вроде промышленного туризма — проводить экскурсии на предприятиях. Ребята могли бы там видеть технологический процесс, находить вакансии».

Видеть проблемы города

У еще одного победителя предварительного голосования ЕР Сергея Горшенева богатый опыт работы в МЧС, он награжден множеством наград, среди которых «За спасение погибавших», «За отвагу на пожаре» и т. д. В зоне спецоперации он командовал медицинской ротой. Сейчас мужчина возглавляет Дмитровское отделение мотоклуба «Ночные волки».

«Занимаюсь благотворительной, патриотической, общественной деятельностью в своем городском округе. Некоторые мероприятия провожу на протяжении многих-многих лет, в том числе езжу в детские дома. Знаю всю проблематику города, у меня есть видение, как ее решить. Заручился поддержкой партии „Единая Россия“, эта партия президента, чувствуется ее плечо и на передовой, и в жизни», — сказал Горшенев.

В числе победителей есть Ольга Бортновская, ее муж в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию и отдал жизнь, защищая Россию. Она — заслуженный работник образования Подмосковья, возглавляет школу № 8 в Балашихе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я уже долгое время в системе образования, научилась действовать в команде, слушать и слышать. Поэтому свою работу в качестве депутата вижу непосредственно в общении с людьми, с семьями участников СВО. Я — вдова, поэтому как никто другой, знаю, насколько важна поддержка в это трудное время, когда близкие, родственники, самые дорогие люди находятся на передовой», — поделилась педагог.

Она добавила, что хочет помогать таким семьям — для них необходимы сбор документов, психологическая помощь, помощь с устройством в детсады и летние оздоровительные лагеря.

«Поскольку я лично столкнулась с определенными трудностями, то могу применить свой опыт в их решении», — подчеркнула Бортновская.

Поддержка победителей

Всего в предварительном голосовании партии участвовали 706 кандидатов, среди них 31 участник СВО, 18 из которых стали победителями. ЕР оказывает им необходимую помощь в ходе избирательной кампании — это и юридическое сопровождение, и обучение, и планирование мероприятий, и техподдержка.

В четверг прошли первые лекции и практические занятия, которые помогут кандидатам выстроить дальнейшую стратегию, а еще продумать идеи и инициативы, с которыми они смогут пойти на выборы.

«У каждого победителя предварительного голосования за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа в предварительном голосовании — подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал свою преданность Родине. Их ответственность, честность, собранность помогут им в работе на земле», — сказал Брынцалов.

Он уточнил, что со стороны областного отделения ЕР будет оказана вся необходимая помощь в избирательной кампании: от обучения до разработки предвыборных программ.