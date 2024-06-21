Воробьев вручил государственные награды подросткам, которые помогали в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды подросткам, которые спасли людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также работникам образования и культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Мероприятие состоялось в доме правительства Московской области. Губернатор наградил Никиту Иванова, Артема Донскова и Ислама Халилова. Ребята родом из Красногорска, они подрабатывали в концертном зале 22 марта. Юноши сумели вывести из здания немало людей. Андрей Воробьев вручил героям медали «За спасение погибавших».

«У нас торжественное мероприятие, я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента (Владимира Путина — ред.). Прежде всего — молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в „Крокусе“. Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор назвал поступок ребят важным и мужественным. Благодаря ему удалось спасти большое количество людей.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Юные герои

17-летний Никита Иванов в день теракта вышел на обычную смену. Мальчик полгода совмещал подработку в гардеробе с учебой в Московском областном филиале РАНХиГС при президенте РФ.

«Помню, прошла где-то пара часов моей смены, вдруг услышал за спиной выстрелы. Сначала растерялся, была тревога, не понимал, что делать. Наверное, минуту пытался в себя прийти, но потом все-таки смог взять себя в руки. Понял, что нужна моя помощь, потому что люди не понимали, куда идти — кто-то в одну сторону побежал, кто-то в другую. А я, наоборот, хорошо знал все служебные проходы и коридоры. Начал кричать людям, жестами показывать, куда идти», — вспомнил подросток.

По словам Никиты, после он начал сопровождать гостей, всем удалось выбраться.

Также подрабатывал в «Крокусе» гардеробщиком ученик красногорской школы № 19 Артем Донсков. Он стал самым младшим из героев, ему 14 лет. Мальчик не растерялся в роковой ситуации, сумел открыть дверь служебного выхода и помог людям выйти на улицу.

«Я увидел, что люди бежали в тупик, и решил направить их в сторону выхода. Сам покидал помещение одним из последних, когда все люди были уже на улице. Все мои друзья, мама знали, что я был в этот день на работе. Я ей сам потом позвонил и рассказал, что происходит. Конечно, она очень испугалась, сильно переживала за меня. Но теперь мама очень гордится мной. Меня уже несколько раз награждали, любую медаль очень приятно получать, каждая для меня важна», — рассказал Донсков.

По словам Артема, для него особая честь получить награду от губернатора Подмосковья. К тому же она присвоена указом президента России.

15-летний Ислам Халилов также является учеником школы № 19. Он, выводя людей из здания, шел последним, чтобы убедиться, нет ли отстающих. По словам мальчика, теракт оставил внутри глубокий след. Справиться очень помогает спорт.

Ислам рассказал, что 8 лет занимается футболом. Сначала он играл во дворе, а потом пошел в академию «Спартака».

«Вот недавно на турнире в Красногорске наша команда заняла второе место. Если не получится стать футболистом, продолжу образование, закончу в школе 11 классов, а потом поступлю в какой-нибудь технический вуз», — добавил Халилов.

Награды педагогам

В ходе торжественного мероприятия Воробьев также вручил награды учителям. От имени президента России медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена Ольга Алешина. Она является преподавателем Московского областного колледжа им. Скрябина.

«Очень важно, что вы активно участвуете в творческом развитии ребят, помогаете им становиться большими профессионалами в области музыки, делитесь своим опытом, даете все самое лучшее. Мы понимаем, что наставничество важно во всех сферах, и особенно в такой тонкой, требующей особого, вдумчивого, четкого подхода, как образование. Знак отличия „За наставничество“ мы вручаем учителю гимназии № 2 „Квантор“ из Коломны Светлане Валентиновне Кузнецовой», — отметил губернатор.

По словам главы региона, такие творческие, увлеченные своей работой преподаватели являются достоянием региона.

Светлана Кузнецова – руководитель методического объединения учителей гимназии. Она разработала и внедрила несколько программ наставничества.

Ольга Алешина организовала ряд международных творческих проектов, подготовила большое количество квалифицированных специалистов в области педагогики и музыкального исполнительства. Педагог является автором обучающих программ для студентов среднего профессионального образования и членом жюри более 30 конкурсов различного уровня.

«Хочется выразить огромную благодарность за оказанную честь и доверие. Служить России можно в любой профессии. Вот знаете, есть выражение — служить верой и правдой. И, слава Богу, что у нас получается именно так. Музыкальное образование России — лучшее в мире», — отметила Алешина.

По словам педагога, замечательно, что есть возможность творчески воспитывать подрастающие поколения и влиять на их становление.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоили кукловоду Мытищинского театра кукол «Огниво» им. С. Железкина Александру Едукову. За время работы в театре он принял участие в 35 постановках и создал более 60 ярких ролей для детской и взрослой аудитории. Александр каждый год играет около 170 спектаклей.