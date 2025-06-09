Воробьев: важно, чтобы места отдыха в Подмосковье были безопасными
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности безопасности в местах отдыха в Подмосковье. По словам главы региона, эта тема чувствительна, особенно летом.
«Большое количество (людей — ред.) проводят отдых на местах своих коттеджных поселков, дач, водоемов. У нас есть замечательные места, важно, чтобы эти замечательные места были безопасны», — отметил Воробьев.
Ранее губернатор Московской области сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.
«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.