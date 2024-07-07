Воробьев: в Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что жители любят парк, поэтому его сделали максимально комфортным для отдыха. Специалисты сделали подъездную дорогу, санитарную очистку леса, зоны тихого отдыха с качелями, а также лыжную трассу и пешеходные дорожки.

Также в ходе работы восстановили газоны, создали площадку для воркаута, восстановили газоны и обустроили зоны тихого отдыха с качелями.

«У нас в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года приведем в порядок еще 11 — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину», — добавил он.

Воробьев надеется, что жителям понравится итог работы, проведенной в регионе.