Воробьев: в Подмосковье уделяют особое внимание отдыху детей участников СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что в предстоящий летний сезон дети участников специальной военной операции получат бесплатные путевки в летние лагеря. Этой категории детей власти уделяют особое внимание.

Воробьев отметил, что детям участников СВО в настоящее время требуется особое внимание, которые власти им обеспечивают. Школьники в возрасте от 7 до 15 лет летом 2024 года получат бесплатные путевки в лагерь «Литвиново».

По предварительным подсчетам, это около 3 тыс. человек. Первая смена в детском оздоровительном лагере стартует уже 30 мая.

«Еще одна категория — ребята из малообеспеченных семей — их у нас 4,5 тыс. человек. Для них традиционно закупаем путевки на Черное море. Также обеспечим трансфер до места отдыха. Первая смена начнется в июне», — заявил Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что для других льготных категорий семей есть другие меры поддержки. Одна из них — компенсация за путевку, которую родители могут оформить через МФЦ или Госуслуги.

Власти Подмосковья в этом году будут заботиться и о детях из новых регионов. Около 400 школьников их Макеевки и Новоазовского района отправятся в два лагеря, расположенных в Анапе.

Для удобства и спокойствия родителей, на официальном сайте специалисты собрали всю информацию о лагерях, чтобы была возможность выбрать максимально подходящее для отдыха место, учитывая интересы и пожелание детей по всем параметрам.