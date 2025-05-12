Воробьев: в Подмосковье предложили 417 отраслевых проектов по трансформации

В Московской области было предложено 417 отраслевых проектов по трансформации. Каждый проект — это умные решения, то, что способно повысить эффективность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Эффективность — это тогда, когда из точки А в точку Б мы приходим в срок или быстрее, затрачивая на это меньше ресурсов. Ресурсы, впрочем, как и всегда, а сейчас особенно, очень и очень важны для решения насущных и существенных проблем», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Также губернатор отметил, что и главы муниципальных образований будут предлагать такие трансформации.

«Приятно, что 71 проект — это то, что видят главы „на земле“. Мы всегда поощряем и просим: если вы „со своей колокольни“ что-то видите важным своевременно поправить на региональном, а может быть и на федеральном уровне, (нужно это показывать и улучшать — ред.), для этого мы и существуем», — добавил Воробьев.