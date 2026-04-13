Воробьев: в Подмосковье поступит 123 единицы специализированной лесотехники

В настоящее время в Подмосковье продолжается модернизация парка лесной спецтехники, за последние пять лет ее обновили на 2/3. По словам губернатора Московской области, в 2026 году регион пополнится еще 123 единицами специализированной лесотехники, которая будет отправлена к местам работы компетентных органов, которые занимаются тушением лесных пожаров.

«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы — всего в этом году мы дополнительно закупаем 123 единицы техники. Более 40% территории Московской области — это леса. Огромное количество людей отдыхает за городом, проводит время на дачах, на природе, а пожар — это всегда беда. И наш результат напрямую зависит от того, насколько качественно мы ведем мониторинг и насколько быстро и профессионально реагируем на возгорания. Поэтому сегодня наше внимание уделено подготовке к пожароопасному периоду. Хочу поблагодарить Ивана Васильевича Советникова и Рослесхоз за тесный контакт и возможность вместе реализовывать важные проекты. У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов „на земле“ ничего не получится», — сказал Воробьев в общении с сотрудниками «Мособллеса».

В настоящее время Воробьев совместно с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Советниковым передали в подмосковные лесничества еще 35 современных машин, в число которых входят автоцистерны для тушения пожаров, лесовозов и тракторов.

На данный момент Подмосковье занимает первое место в России по модернизации транспортного фонда, предназначенного для нужд лесного хозяйства. В рамках текущего года намечена поставка 123 единиц специализированного оборудования. Уже приобретено уже 96 машин, в числе которых 28 — для целей пожаротушения, 27 — для выполнения лесохозяйственных операций и 41 автомобиль для патрулирования лесных массивов.

В приоритетном порядке эта техника будет направлена в наиболее нуждающиеся в ней районы: Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, а также Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа. Оставшиеся 27 единиц планируется получить до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что лесные формирования полностью готовы к пожароопасному сезону в Подмосковье. Группировка сил для тушения лесных пожаров также готова к работе, а для обнаружения пожаров уже установлены 147 камер.

