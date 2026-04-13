В Подмосковье сформирована группировка сил для тушения лесных пожаров

В Подмосковье группировка сил для тушения лесных пожаров составляет более 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

«Группировка сил и средств в текущем году составляет 3530 человек и 1542 единицы техники. Также включены дополнительные силы. Выстроена четкая пятиуровневая система привлечения сил и средств в зависимости от складываемой лесопожарной обстановки. Если она спокойная — мы работаем с 1 по 3 уровень, если происходит ухудшение — задействуем 4 и 5 уровень», — доложил Ларькин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Сформирован дополнительный резерв техники от муниципалитетов в количестве 213 единиц и от «Мосавтодора» — в количестве 97 единиц. Определен порядок и ответственность за привлечение техники.

Собственникам земельных участков дано поручение обеспечить проведение опашки до 1 июня. Важным направлением остается совместное патрулирование с сотрудниками полиции, МЧС и администраций в выходные и праздничные дни. Все графики разработаны и утверждены.

Кроме того, в борьбе с пожарами помогают камеры «Безопасный регион», которые выявляют виновников ЧП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.

