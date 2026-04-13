147 камер для обнаружения лесных пожаров установлено в Подмосковье

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о готовности к пожароопасному сезону в лесах региона. В Подмосковье работают 147 видеокамер, которые охватывают 100% лесов.

С 20 марта на территории Московской области открыт пожароопасный сезон. Все лесопожарные формирования приведены в режим повышенной готовности.

«Наша ключевая задача на пожароопасный сезон — обеспечить исполнение указа президента по сокращению площади лесных пожаров. Норматив для Московской области на 2026 год — не более 300 га», — отметил Ларькин на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в части мониторинга лесных пожаров ключевым в обнаружении являются технологии. В Подмосковье 147 видеокамер, которые охватывают 100% лесов. Шесть из них установили в текущем году: по одной — в Егорьевске, Пушкинском, Раменском, Серпухове и две — в Орехово-Зуевском округе.

Лидером способа обнаружения пожара традиционно остается видеомониторинг (41%), на втором месте — система «112» (37%), на третьем — наземный мониторинг (17%), на четвертом — авиапатрулирование (5%).

Власти развивают систему мониторинга. В этом году они настраивают искусственный интеллект, чтобы снизить количество ложных срабатываний и повысить качество реагирования.

