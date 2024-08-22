Воробьев: в Подмосковье идет стабильное увеличение количества школьников

Он также отметил, что регион сейчас сталкивается с очень серьезными вызовами. Один из них — нехватка кадров. В данный момент не хватает учителей математики, врачей, сварщиков, водителей.

«В Узбекистане всех пока хватает. У них рождаемость: у них в один год идет 500 тыс. в школу, в следующий 700 тыс., а в 2025, наверное, миллион человек пойдет в школу. Они растут вот так», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.

В Подмосковье количество школьников последние 12 лет растет темпом плюс 40 тыс. учеников. Так, 1 млн 100 тыс. ребят пойдут в этом сентябре в школы региона.

«Единственное, в этом году наметилось снижение. Это тоже важный элемент. Пойдет 38 тыс. плюсом. Это говорит о том, что сегодня с рождаемостью у нас тоже есть вопросы. Это не является секретом. Мы на это тоже должны реагировать», — обозначил губернатор.