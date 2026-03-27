Воробьев: в МИДе вручили дипломы ветеранам СВО после обучения в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников Одинцовского филиала МГИМО с получением дипломов. По его словам, университет неизменно ставит перед собой задачу обеспечить студентам высокий уровень знаний и практических компетенций, и нынешние выпускники, успешно преодолевшие все трудности учебы, — наглядное тому подтверждение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил, что филиал в Одинцово дает возможность выстраивать более тесный контакт с учащимися, лучше понимать их интересы и потребности, а также помогать каждому найти свое место в профессии после окончания вуза. Он напомнил, что текущий выпуск — уже третий по счету, и встречи с молодыми специалистами, ориентированными на работу в Подмосковье, стали доброй традицией. Главное, подчеркнул губернатор, — найти именно то дело, которое приносит удовольствие и отвечает личным стремлениям человека.

«МГИМО всегда старается дать самое лучшее образование и самые лучшие навыки. И наши герои, которые прошли эту сложную, напряженную учебу, сегодня получают дипломы. Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу. Это уже третий выпуск, и мы традиционно встречаемся с выпускниками, которые хотят работать в Подмосковье. Потому что важно найти дело по душе, то, что нравится. Я знаю, что на следующем потоке будет уже 30 человек. Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые, смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены. Поздравляю вас и желаю такого же достойного дальнейшего пути, какой вы уже прошли», — сказал Воробьев.

Церемония награждения состоялась в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Участникам специальной военной операции, завершившим курс повышения квалификации «Управление городской инфраструктурой и территориальное развитие», вручили дипломы. В числе получивших дипломы в 2026 году — два жителя Московской области. Помимо Воробьева на торжественном мероприятии присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Поздравление выпускников

«Сегодня мы поздравляем с успешным завершением обучения 29 участников СВО из 16 регионов России. Искренне рад приветствовать наших героев. Как не раз подчеркивал президент (Владимир – ред.) Путин, в ваших руках будущее России. На поле боя вы проявили верность Отечеству и долгу, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, Родины, демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе. Теперь ваш опыт вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России. И я не сомневаюсь нисколько, что вы добьетесь результатов и на этом гражданском поприще», — сказал Сергей Лавров.

В настоящее время обучение по курсу, созданного профильной кафедрой при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, завершилось в третий раз. Данная программа подготовки проводится Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ и Одинцовским отделением МГИМО МИД России. Инициатива была запущена по указанию главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова при содействии Фонда «Защитники Отечества».

О выпускниках

Подполковник Алексей Касьянов из Одинцовского городского округа стал одним из выпускников третьего потока программы переподготовки. За плечами офицера — 22 года военной службы и участие в боевых действиях на наиболее сложных участках в ДНР и ЛНР.

В фонд «Защитники Отечества» Касьянов обратился самостоятельно, где ему предложили пройти обучение в МГИМО. По его словам, программа оказалась насыщенной и охватывала широкий круг тем — от экономики и образования до вопросов благоустройства. Учеба давалась непросто, однако полученные знания, как считает сам офицер, открывают возможности для работы на муниципальном или государственном уровне управления. Теперь Касьянов намерен применить накопленный боевой и профессиональный опыт уже в гражданской сфере.

Еще одним выпускником программы стал Кирилл Моисеенко — прапорщик из Одинцовского района. За время службы на фронте он вырос от медбрата до командира эвакуационного отделения, а теперь помогает восстанавливаться раненым солдатам в местной больнице.

Моисеенко рассказал, что участие в программе дало ему новые знания и оказалось по-настоящему увлекательным — особенно в части защиты проектов. Его собственная тема была напрямую связана с личным опытом и касалась медицины в условиях СВО.

В настоящее время у прапорщика появился новый проект: представители школы адаптивного спорта из Пскова вышли с ним на связь, и совместно они планируют открыть аналогичное учреждение в Одинцовском городском округе. Новая школа должна помочь не только ветеранам с тяжелыми ранениями, но и всем людям с ограниченными возможностями здоровья.

Об обучении

Программа обучения была насыщенной — в течение 10 недель участники прошли семь специальных разделов, занимаясь практически ежедневно. Преподавателями выступали признанные эксперты МГИМО, топ-менеджеры компаний и представители Правительства Московской области. Большой акцент был сделан на применении знаний: главы городов и районов совместно с группой анализировали конкретные административные ситуации из собственного опыта.

В процессе курса были предусмотрены посещения ключевых объектов — «Мособлгаз», Водоканал и предприятие по утилизации мусора. Это позволило обучающимся увидеть внутренние процессы управления. Кроме того, они изучили принципы функционирования Московской областной думы.

