Воробьев: в Лобне продолжается благоустройство центрального городского парка

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«В Лобне благоустраиваем Центральный городской парк — место, которое требовало заботы и внимания. Работы здесь мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту», - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что будут учтены все пожелания жителей. Так, планируется установить детскую площадку, сделать скейтпарк, привести в порядок пруд и сцену.

Также рабочие проложат пешеходные и велодорожки, запустят специальный паровозик со станциями.

В парке будет работать прокат, откроются аттракционы, ресторан старорусской кухни. Изюминкой парка станет универсальная зона, которая зимой будет катком, а летом - спортивной площадкой. Она начнет работать 1 сентября.

А работы по благоустройству парка планируется завершить в августе.