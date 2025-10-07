Воробьев: в Красноармейске заработал благоустроенный лесопарк «Банный лес»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил городской округ Пушкинский и поговорил с местными жителями. Лесопарк «Банный лес» в Красноармейске заработал после благоустройства, и люди ждали его обновления, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы сегодня в лесопарке „Банный лес“ в Красноармейске. Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время. Приятно, что деткам нравится», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что в округе Пушкинский идет реализация большой программы по благоустройству. Она затрагивает не только Красноармейск, это в том числе следующий этап большого Ивантеевского парка, открытого в июне, и все, что касается самого города Пушкино.

«Это очень востребовано. Знаем, что жители всегда ждут новых возможностей — для детей это скейт-парк или велосипедные дорожки, для мам — спокойный безопасный отдых. Я очень надеюсь, что все эти мероприятия пришлись людям по душе. Мерилом всему является посещаемость парков. Она у нас растет и в г. о. Пушкинский, и на любой другой территории», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что в Московской области в 2025 году благоустраивают 135 объектов. Из них 15 парков, 15 зон для пешеходов и площадей, 10 лесопарков, 11 набережных.

Также приводят в порядок 5 зон отдыха в парках, 16 скверов и т. д. Работы проводятся в том числе в рамках программы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подчеркнул Воробьев.

Работы, направленные на благоустройство территории, начатые в конце прошлого года, проводились в соответствии с губернаторской программой «Парки в лесу» и государственной программой «Формирование современной комфортной городской среды». На площади 27,3 гектара провели обустройство пешеходных маршрутов (шесть километров). Они могут использоваться в том числе для лыжных прогулок.

Провели обустройство велосипедных дорожек. В зонах отдыха установили скамейки и навесы. Создали площадки для детей и занятий спортом. Появились зона для воркаута, скейт-парк, установили освещение, создали смотровую площадку. Разместили камеры видеонаблюдения, тем самым обеспечили безопасность отдыхающих. Помимо этого, в парке функционируют прокат и кафе.

Ключевой момент, что во время благоустройства удалось сберечь естественный ландшафт и деревья. Просьба сделать это поступала от жителей.

Отзывы местных жителей

«Нам сделали отличный парк. Мы постоянно сюда приходим с детьми», — рассказала местная жительница, молодая мама Екатерина Травникова.

Она отметила, что были построены качественные детские площадки, скейт-парк, сделали освещение. Еще появилась комната матери и ребенка.

Во время торжественного открытия, которое произошло 4 октября, проводился забег «Первый шаг в Банном лесу». В нем поучаствовали пять тыс. местных жителей.

Мама юного футболиста Алла Агаркова рассказала, что необходимо было место, где дети смогли бы тренироваться. При этом для матерей тоже нужна была площадка для прогулок. Такие места появились.

Работы по благоустройству, по словам Агарковой, провели быстро. Церемония открытия была потрясающей. Дети оказались под впечатлением.

Что сделано и планы на будущее

Помимо «Банного леса», в 2025 году в г. о. закончили благоустройство второй очереди городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке площадью 15 гектаров, сквера на Московском проспекте в Пушкине. Они уже заработали.

Проводятся работы на набережной озера Травинское. Их собираются закончить до конца 2025 года. В 2026-м завершится благоустройство зоны для пешеходов в микрорайоне Дзержинец.

Суммарно в Московской области в 2025 году собираются благоустроить 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 10 лесопарков, 11 набережных, 16 скверов, 5 зон отдыха в парках, велосипедный маршрут и установить 4 стелы. Одними из наиболее долгожданных являются Вишняковский парк (1 очередь) в Балашихе, сквер Защитников Москвы в Лобне, которые уже заработали, мост и парк Дружбы в Люберцах, Папанинская дача в Королеве, лесопарк «Новая Трехгорка» в Одинцове и другие. Также планируют обустроить 58 малых общественных территорий и 735 площадок для детей.

